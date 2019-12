Bắt nhóm người cùng 44 bánh heroin tại khách sạn ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP vừa bắt Nguyễn Văn Nhã (64 tuổi, trú quận Lê Chân) cùng 4 người nước ngoài về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.



Nguyễn Văn Nhã bị bắt khi vừa nhận vali chứa 44 bánh heroin

Cụ thể, sáng 6-12, tại một khách sạn thuộc phường Đông Hải 1 (quận Hải An), khi nhóm người Lào gồm Souphap Keobounmy (20 tuổi), PhouPet Vangdy (20 tuổi), Sitthiphon Toukta (19 tuổi) và Nam aumnard Somphavanh (22 tuổi) giao chiếc vali trong có chứa 44 bánh heroin cho Nhã thì công an ập vào. Ngoài vali chứa ma túy, công an còn thu giữ 1 xe ô tô BKS Lào, 1 xe máy SH và 2000 USD.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-12, Souphap Keobounmy cùng nhóm của mình lái ô tô Santa Fe BKS 8053 (biển Lào) nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vào Việt Nam. Trên đường đi, Souphap Keobounmy nhận 1 vali bên trong đựng 44 bánh heroin cùng 2.000 USD tiền công từ một người Việt Nam để vận chuyển về Hải Phòng.

Khi tới Hải Phòng, nhóm này thuê khách sạn tại phường Đông Hải 1 để nghỉ rồi liên hệ Nguyễn Văn Nhã tới nhận hàng...

Được biết, Nhã đã nằm trong "tầm ngắm" của công an vì được xác định có liên quan nhóm vận chuyển ma tuý từ Lào về Hải Phòng tiêu thụ. Hiện Công an đang truy xét những người liên quan đường dây vận chuyển ma tuý này.