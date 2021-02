Bắt nhóm người dùng bạt ngụy trang để xuất cảnh trái phép

Trao đổi với báo PLO, đại Úy Lưu Minh Trung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, đồn Biên phòng Sông Trăng thông tin, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 24-2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Trăng (BĐBP Long An) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 14 đối tượng lạ mặt tụ tập ở kênh Cái Cỏ.



14 người dùng bạt che kín xe ba gác để ngụy trang, trốn lực lượng biên phòng. Ảnh: CÙ HIỀN.

Nhận thấy nhóm này có nhiều nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính và mời 14 đối tượng về Trạm kiểm soát Bưng Ràm làm việc.

Các đối tượng khai nhận, đã lên một trang mạng tìm kiếm việc làm và được giới thiệu sang Campuchia làm việc với thu nhập cao. Nhóm người này đã liên lạc với nhau thống nhất sẽ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh để thuê xe ô tô về Tân Hưng (tỉnh Long An) để vượt biên sang Campuchia xin việc làm.

Sau khi đến Long An, các đối tượng đã thuê xe ba gác của một người dân, sử dụng bạt che để ngụy trang, nhằm trốn tránh cơ quan chức năng để vào khu vực biên giới thuộc địa phận ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng.



Các đối tượng trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Sơn La, Gia Lai, Bạc Liêu, Bình Dương, Lâm Đồng.



Khi đang tập trung chờ cơ hội để vượt biên qua bên kia biên giới thì bị lực lượng làm nhiệm vụ Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi tiến hành xác minh nhân thân, đo thân nhiệt, khai báo y tế và làm đầy đủ các thủ tục pháp lý, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đưa đi cách ly phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với cơ quan chức năng huyện Tân Hưng, công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.