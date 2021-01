Ngày 25-1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Hoàn (27 tuổi) và Nguyễn Bảo Sơn (26 tuổi) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo công an, Hoàn và Sơn cùng ngụ xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và một nhóm thanh niên khác đến từ Ninh Bình đã tổ chức đường dây tín dụng đen ở thị trấn Liên Hương.

Trong số các nạn nhân, bà V.T.B (37 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) vay lãi suất cao, mất khả năng trả nợ nên nhóm này đã tổ chức kế hoạch khống chế gây sức ép nhằm buộc người nhà phải trả nợ thay.

Chiều 18-1, khi thấy bà B đi trên đường Võ Thị Sáu, thị trấn Liên Hương thì Hoàn và Sơn liền chặn xe và đánh đập bà B.

Sau đó Sơn lấy xe đi còn Hoàn gọi điện cho một đàn em đến chở Hoàn và bà B đến nhà người thân của bà B tại xã Bình Thạnh để lấy tiền nhưng không có.

Nhóm tín dụng đen này tiếp tục ép buộc bà B lên xe và đưa về nhà trọ ở thị trấn Liên Hương. Tại đây, nhóm này tiếp tục đánh và đe doạ bà B phải buộc người thân mang tiền đến trả nợ.

Công an huyện Tuy Phong đã triển khai lực lượng giải cứu bà B thành công, bắt giữ khẩn cấp Hoàn và Sơn.

Tại cơ quan công an, Hoàn và Sơn cùng nhóm hoạt động tín dụng đen có liên quan khai nhận do trước đây bà B có mượn tiền của Hoàn nhưng chưa trả hết nên gây sức ép để đòi nợ. Công an huyện Tuy Phong đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.