Ngày 9-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hân (26 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và các đồng phạm: Nguyễn Thị Mộng Tuyền (25 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Lê Thanh Tuấn (17 tuổi, không có đăng ký thường trú, không có nơi ở cố định), Nguyễn Văn Điều ( 35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng về về tội trộm cắp tài sản.



Cơ quan điều tra còn thực hiện lệnh tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết Trinh và Lê Văn Thành (ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Hai đối tượng trong băng nhóm trộm lư đồng bị bắt. Ảnh: PV

Riêng Nguyễn Thị Yến Nhi (16 tuổi), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh về nhà.

Trước đó, từ tháng 5-2021 đến cuối tháng 6-2021, băng nhóm của Nguyễn Thanh Hân tạm trú tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Và thời gian này băng nhóm của Hân đã thực hiện ba vụ trộm lấy đi nhiều lư đồng và hiện vật có giá trị như chân đèn đồng, đỉnh đồng, con hạc, bát hương bằng đồng tại Đình thần thị trấn Đức Hòa; Đình thờ Nguyễn Văn Quá - Phan Văn Hớn, xã Mỹ Hạnh Bắc và Đình thần Hòa Khánh, xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Tang vật băng nhóm trộm ở nhiều nơi. Ảnh: PV

Ngoài ba vụ trộm trên, các đối tượng còn khai nhận từ tháng 3-2021 đến cuối tháng 6-2021, nhóm này còn trộm cắp 4 đồ thờ cúng bằng đồng, gỗ có giá trị cao tại các đình, miếu thờ, chùa... nhà dân ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Tây Ninh.



Những tài sản trộm cắp các đối tượng đem bán cho vợ chồng Đỗ Thị Tuyết Trinh và Lê Văn Thành.