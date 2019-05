Bắt nửa tấn ma túy ketamin trong kho ở Bình Chánh

Ngày 12-5, lực lượng chức năng tháo dỡ niêm phong chiếc ô tô, đồng thời kiểm tra số ma túy đá ngụy trang dạng sệt đã bắt giữ một ngày trước đó. Số ketamin bắt giữ lên đến nửa tấn.



Hàng trăm trinh sát vào cuộc

Chiều 11-5, hàng trăm trinh sát Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, TP.HCM, các quận Tân Phú, Bình Chánh, Tân Bình... ập vào kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Công an phát hiện bốn máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu chứa khoảng nửa tấn ketamin trong ô tô Innova và hai valy vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt.

Cùng lúc, ban chuyên án cũng đã đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở Liu Minh Yang (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), nghi can cầm đầu; Nguyễn Thị Thu Vân; Jhu Minh Jyun và Tô Gia Mỹ (đều có quốc tịch Trung Quốc).

Đây là chuyên án mà Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an cùng hải quan, công an nhiều tỉnh/thành phối hợp triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, Liu Minh Yang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê kho bãi ở Bình Chánh, nhập ma túy từ nước ngoài về bằng ô tô. Sau khi tập kết sẽ xuất đi nước thứ ba.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, ketamin là loại ma túy của nhà giàu vì giá cao nhất trong các loại ma túy tổng hợp. “Đây là chuyên án rất lớn, chưa từng có từ trước tới nay. Lượng ma túy ketamin lớn nhất, giá trị cao nhất mà công an bắt giữ… Chuyên án đã được xác lập từ tháng 8-2018 và đang tiếp tục điều tra” - ông nói.



Nghi can cầm đầu Liu Minh Yang (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) bị bắt giữ. Ảnh: NT







Nửa tấn ketamin có giá 500 tỉ đồng.

Phối hợp với hải quan lập chuyên án

Ngày 12-5, Thiếu tướng Phạm Văn Các cùng Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đồng chủ trì họp báo thông tin về vụ bắt giữ trên.

“Đây là đường dây xuất phát từ đối tượng người nước ngoài. Sau khi có nguồn tin, chúng tôi đã phối hợp với hải quan làm công tác trinh sát song song xác lập chuyên án để điều tra” - ông nói.

Ông cho rằng đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp và lượng ketamin thu giữ là lớn nhất từ trước tới nay. “Ketamin là ma túy dùng cho người giàu. Ví dụ, 1 kg ma túy đá khoảng 200.000 đồng thì ketamin là 1 tỉ đồng/kg” - ông nói.

Ông cho hay việc phối hợp, theo dấu đường dây gặp vô vàn khó khăn. “Có lúc trinh sát hoàn toàn mất dấu đối tượng và chúng tôi tưởng chừng đi vào ngõ cụt” - ông giải thích.

Theo ông, đường dây này tổ chức cực kỳ tinh vi, người này không biết người kia qua từng công đoạn. Số ma túy tập kết vào TP.HCM trên loại xe tải chở hàng hóa vào siêu thị, để trước cửa siêu thị. Sau đó, nhóm nhận hàng đưa đến một địa điểm khác trên quãng đường rất dài.

Nhịn đói chờ phá án

“Chúng tôi không thể rời hiện trường để đi ăn cơm trưa. Tôi thì quen rồi nhưng cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM thì kể rằng lâu lắm rồi ông không ngồi ăn chuối trừ bữa trên xe ô tô như thế này” - tướng Các kể.

Chuyên án quyết định triệt phá vào ngày hôm trước, ông là người trực tiếp xuống hiện trường, ngồi trong xe chỉ huy những cánh quân áp sát nhà kho ở vùng ven TP.HCM.

Ông cùng cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM án binh trong ô tô tám giờ đồng hồ gần hiện trường. “Tôi với cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM ngồi trong xe đói quá, phải chạy đi tìm gì đó để ăn, tìm nước để uống, tránh để lộ, bị phát hiện” - ông Các tiếp.

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng nói: “Đây là chuyên án thành công tiêu biểu. Đó là sự đánh giá khoa học, logic; phối hợp; lãnh đạo, chỉ đạo phá án; sự thống nhất... của các đơn vị phối hợp liên quan”.

Ông Thắng cũng cho là công tác phòng, chống ma túy yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chúng ta mới làm trong sạch khu vực và ngăn ngừa kịp thời những vụ vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. “Với chức năng nhiệm vụ của ngành hải quan, trong thời gian qua chúng tôi cũng chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phá rất nhiều vụ án. Thời gian sắp tới, chúng tôi đang tập trung xây dựng kế hoạch trọng tâm hơn về đối tượng, tuyến… và phối hợp với các cơ quan chức năng khác” - ông nói.