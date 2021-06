Hàng trăm cảnh sát của Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TP.HCM triệt phá thành công đường giây cá độ bóng đá qui mô 1.500 tỉ đồng tại TP.HCM do ông trùm xã hội đen tổ chức.



Băng nhóm xã hội đen tổ chức đánh bạc lên đến 1.500 tỉ đồng bị công an bắt giữ.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện một băng nhóm giang hồ do Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cầm đầu thường xuyên tổ chức đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại vùng giáp ranh TP. HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Qua điều tra của công an, băng nhóm của Tuấn Anh quy tụ hàng chục đàn em giang hồ có hung khí và sẵn sàng manh động khi có tranh chấp.

Dưới trướng của Tuấn Anh còn có Trần Thế Vinh (34 tuổi), kẻ luôn thủ súng hoa cải, trực tiếp giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn. Đây là hai đại có số má khiến nhiều người khiếp sợ, có gần 50 đàn em.



Bùi Tuấn Anh bị công an bắt giữ.



Băng nhóm này có nhiều hung khí và manh động đến mức các nạn nhân không dám trình báo công an

Đặc biệt, thời điểm diễn ra Euro, việc tổ chức cá độ của băng nhóm này liều lĩnh và hoạt động rất mạnh qua nhiều tài khoản với tổng ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm.

Từ tình hình thực tế đó, sáng 14-6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cùng hơn 100 cán bộ Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ cùng Công an TP HCM chia làm 19 tổ đồng loạt tấn công, vây bắt và triệu tập 23 người.

Qua khám xét nhanh, công an thu giữ một súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu, laptop, điện thoại.... từnơi ở của băng nhóm này.

Làm việc với công an, Tuấn Anh cho biết đã tổ chức đánh bạc từ giữa năm 2019 đến nay với số tiền ăn thua hơn 1.500 tỉ đồng.