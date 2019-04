Ngày 9-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch UBND phường Minh Tân (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết Cơ quan CSĐT Công an Yên Bái đã bắt tạm giam ông Trần Đình Sang (39 tuổi, trú tại phường Minh Tân) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Cùng với việc bắt, lực lượng công an cũng tiến hành khám xét nhà đối với ông Sang.



Công an Yên Bái bắt ông Trần Đình Sang vì chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, ngày 23-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trên các tuyến đường thuộc TP Yên Bái.

Trong lúc tổ công tác xử lý vi phạm đối với một phương tiện, ông Trần Đình Sang được xác định có hành vi cản trở, hành hung một cán bộ cảnh sát cơ động.

Trước đó, tháng 1-2018, ông Sang từng bị Công an TP Hòa Bình xử lý liên quan đến hành vi gây rối tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, đồng thời phát tán video clip về trụ sở và hoạt động của cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình lên mạng xã hội Facebook với lời lẽ không đúng sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Công an tỉnh Hòa Bình.

Ông Trần Đình Sang được biết đến như một “hot” Facebooker với các clip ghi lại những cuộc tranh luận với CSGT liên quan đến việc xử phạt vi phạm. Trang Facebook của ông Sang có tới gần 90.000 lượt theo dõi.