Bắt quả tang 3 thiếu niên ném đá ô tô trên cao tốc

Ngày 23-2, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an đã bắt giữ 3 thiếu niên dưới 16 tuổi thực hiện hành vi ném đá làm vỡ kính xe chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.



Một trong số những ô tô bị ném đã vỡ kính khi chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Theo đó, tối 22-3, lực lượng công an thị xã Quảng Yên đã phục kích bắt quả tang 3 thiếu niên này khi cả 3 tiếp tục lên cầu vượt Tiền Phong thực hiện ném đá vào các xe đang chạy trên cao tốc. Công an cho biết, 3 thiếu niên này tiếp tục ném đá vào các xe nhưng không có xe nào trúng. Công an đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý đối với những người này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó, tối 20-2, xe Range Rover 15A-31698 chạy trên đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tới khu vực cầu vượt Tiền Phong đã bị 3 người đứng trên cầu vượt ném vỡ kính.

Tiếp đó, lúc 22 giờ 30 tối 20-2, xe container 77C-09299 khi chạy qua khu vực cầu vượt Tiền Phong cũng bị ném đá làm vỡ kính chắn gió phía trước. Đến 23 giờ đêm cùng ngày lại có một xe khách trình báo bị ném đá ở nút giao Tiền Phong.

Theo Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, trong các ngày 18 và 19-2 cũng có một số lái xe tới trạm BOT Bạch Đằng trình báo bị ném đá khi chạy tới cầu vượt Tiền Phong.

Chiều 22-2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo công an chủ trì điều tra, xử lý tình trạng nghiêm những người có hành vi ném đá ô tô trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu lực lượng chức năng triển khai biện pháp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.