Bắt quả tang công ty xử lý nước thải xả trộm ra môi trường

Ngày 2-1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an thực nghiệm điều tra nhà máy xử lý nước thải thuộc Công ty cổ phần Hưng Thịnh ở KCN Đồng An 1 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.



Đại diện Công ty cổ phần đầu tư Hưng Thịnh đến kiểm tra và chứng kiến cống xả nằm sâu dưới lòng đất với tổ công tác C05. Ảnh: Công an cung cấp