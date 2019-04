Bắt 'siêu trộm’ đeo găng tay, bịt mặt đột nhập nhà dân

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra một số vụ mất cắp mà khi phân tích camera, dấu vết khó thể phát truy xét được. Kẻ trộm thường xuyên bịt mặt, đeo găng tay nên không để lại dấu vết gì.





"Siêu trộm" bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: C.A

Rạng sáng 8-4, sau nhiều đêm mật phục, Tổ tuần tra 8394 phối hợp với Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) bắt quả tang Đỗ Minh Tiến (ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) vừa ăn trộm tại một nhà dân. Tang vật thu giữ gồm 13,6 triệu đồng, 3 điện thoại (2 iPhhone X và 6 Plus), đồng hồ đeo tay, 3 card điện thoại. Công an đang khai thác thêm Tiến về những vụ trộm trước đó.

Với sự quyết tâm bắt trộm trên, ngày 9-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã gửi thư khen lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Trong thư khen, Thiếu tướng cho rằng đối tượng thực hiện đột nhập với thủ đoạn tinh vi, có kế hoạch, phương thức đối phó với lực lượng Công an, điều đó càng làm tăng thêm chiến công của các chiến sĩ. Việc bắt được Đỗ Minh Tiến được dư luận nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Theo ông, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự kiên trì, mưu trí, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng tuần tra 8394 mà chủ công là lực lượng Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Thanh Bình. Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chúc mừng và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực của các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện chương trình “thành phố 4 an”, xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống”.



Một số tang vật bị bắt quả tang. Ảnh: C.A

“Tôi mong các đồng chí phát huy tinh thần, kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Thiếu tướng Viên nhấn mạnh.