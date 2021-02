Bắt tài xế tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 11-2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế Nguyễn Quách Nguyện (36 tuổi, quê TP Long Xuyên, An Giang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.



Theo điều tra, Nguyện nhận lời của một thanh niên (chưa rõ lai lịch) chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội về TP Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng. Sau khi chốt giá, Nguyện chạy ô tô 7 chỗ biển số 67A - 042.38 từ TP HCM ra Hà Nội để đón khách.

Nguyện rủ thêm Nguyễn Quang Phú (27 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) chạy một ô tọ khác đi cùng. Xe của Phú sẽ đi trước để dò đường sau đó nếu thấy an toàn rồi báo cho xe Nguyện chạy sau.

Khi Nguyện chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đến địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thì bị công an bắt giữ.

Những người Trung Quốc đã được cách ly y tế để đảm bảo quy trình phòng chống dịch COVID-19, xử phạt và trục xuất theo quy định.