Ngày 4-9, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hồng Sơn (SN 1970; thường trú phường Phú Hữu, TP Thủ Đức), về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Sơn là cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).



Tối cùng ngày, VKSND TP Thủ Đức xác nhận quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Sơn đã được cơ quan này phê chuẩn.



Ông Sơn đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh CA

Theo Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức phát hiện ông Sơn đã lợi dụng vị trí công tác là thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của phường Phú Hữu, để cấu kết với một số cá nhân lập hồ sơ nhận tiền hỗ trợ dù không thuộc diện theo Nghị quyết số 09 của HĐND T.HCM, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Bước đầu làm việc với Cơ quan điều tra, bị can hợp tác, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của bị can và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.