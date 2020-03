Bắt tạm giam 1 Trưởng phòng của Cục thuế cưỡng đoạt tiền

Chiều 30-3, trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam đối với ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Pháp chế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định khởi tố... đã được VKS cùng cấp phê chuẩn từ ngày 24-3.



Công an đọc lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đính. Ảnh: CATH

Trước đó như PLO đã đưa tin, chiều 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cưỡng đoạt tài sản một chủ doanh nghiệp.



Theo thông tin ban đầu, tháng 2-2020 ông được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xin xét duyệt miễn thuế của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Quá trình thẩm định, ông Đính liên tục gọi điện thoại cho giám đốc doanh nghiệp này, cho hay là hồ sơ của công ty không đủ năng lực nên sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn số tiền 3,6 tỉ đồng.

Đến chiều 19-3, ông này hẹn gặp bà H. tại sảnh tầng 1 của khách sạn Lam Kinh (TP Thanh Hóa) để nói chuyện với nội dung muốn được giải quyết miễn thuế thì phải đưa 100 triệu đồng. Bà H. đồng ý.

Khi nhận tiền xong, ông Đính đi ô tô về Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng với số tiền vừa nhận.

Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đính, thu giữ 14 sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Ngọc Đính trị giá khoảng hơn 4 tỉ đồng, một máy tính xách tay và ba thùng tài liệu có liên quan.