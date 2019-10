Bắt tạm giam 2 nghi phạm cướp tài sản ở Quảng Nam

Ngày 22-10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hoàng Hải (29 tuổi ngụ xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Lắm (26 tuổi ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai nghi can này bị tạm giam ba tháng. Đối với Lắm, nghi can đã hai lần tiền án về tội trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Đặng Hoàng Hải.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 17-10, tổ tuần tra của Trạm CSGT Thăng Bình đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 985 (đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) thì nhận tin báo của một người dân về việc có hai thanh niên chạy mô tô 43H2-1485 vừa giật tài sản của người phụ nữ đi đường và chạy về hướng Đà Nẵng.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi. Khi đến Km 959+100, tổ công tác phát hiện hai thanh niên chạy mô tô đúng như miêu tả của người dân và yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, hai thanh niên không dừng xe mà lên ga bỏ chạy về hướng đường lên xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn). Tổ công tác liên tục bám sát sau lưng hai thanh niên. Đồng thời thông báo người dân hai bên đường hỗ trợ.

Hai thanh niên vẫn ngoan cố lạng lách, đánh võng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi. Đến khi nhận định khó thoát khỏi sự truy đuổi, hai thanh niên vứt xe ở bờ ruộng tháo chạy.

Các chiến sĩ CSGT đã xuống xe, chạy bộ rượt đuổi khoảng 400 m thì bắt gọn hai thanh niên này và đưa đến Công an xã Quế Xuân.

Hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi cướp điện thoại của người phụ nữ đi xe máy. Ngoài ra, công an thu giữ thêm bốn chiếc điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân khác.



Tải sản công an thu giữ.

Được biết, nạn nhân của vụ cướp là chị Trần Thị Thu Hoà (34 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Thời điểm xảy ra vụ cướp là lúc chị Hoà tan ca làm việc. Khi đi trên QL1A, đoạn qua thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) thì hai nghi phạm Hải và Lắm đi xe máy áp sát rồi giật điện thoại.

Vụ việc đang được công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra mở rộng.