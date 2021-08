Tối 26-8, Cơ quan CSĐT công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Minh (47 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về tội hủy hoại rừng mà công an đã khởi tố trước đó.



Ngày 11-6 công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với phòng TN&MT phát hiện hoạt động đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối, hoạt động chẻ đá tại tiểu khu rừng Tân Phước- núi Thị Vải nên lập hồ sơ điều tra.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định hoạt động hủy hoại rừng xảy ra tại một số thửa đất 46, 31, 101, 102, 103,104 đã được cấp giấy chứng nhận cho một số cá nhân.



Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Minh-Ảnh:ML

Tại các thửa đất trên đã bị tác động làm giảm độ dày tầng đất đang canh tác cũng như hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác. Độ sâu khoảng 15m tại nhiều vị trí khác nhau.



Bên cạnh đó trên khu đất có tập kết một khối lượng đất và đá chẻ viên các chủ sử dụng đất đã đắp hai hồ để chứa nước có độ sâu 4,5m.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định phần diện tích đất rừng phòng hộ đã bị đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ với diện tích là hơn 16 nghìn mét vuông. Trên hiện trạng còn một số cây mít, bạch đàn, điều, chuối, vú sữa.

Ngoài ra còn có một thửa đất là đất rừng phòng hộ được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quản lý với diện tích là hơn 1,5 triệu m2. Qua khám nghiệm hiện trường xác định phần diện tích đất rừng phòng hộ đã bị đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ với diện tích là hơn 16 nghìn mét vuông. Trên hiện trạng còn một số cây mít, bạch đàn, điều, chuối, vú sữa…



Hiện trường khu vực rừng bị hủy hoại

Bước đầu điều tra chưa xác định được đối tượng đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ trên phần đất rừng phòng hộ. Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng theo Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra.



Đến nay, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Minh là người trực tiếp thuê và chỉ đạo người khác sử dụng máy đào để đốn hạ cây, đào xới, san gạt, chẻ đá, ngăn hồ… tại khu vực nêu trên.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.