Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vừ Bá Phia (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

VKSND huyện Kỳ Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phia.

Trước đó, ngày 3-12, gia đình bốn học sinh lớp 5 ở huyện Kỳ Sơn đã có đơn trình, báo tố cao Phia về hành vi dâm ô đối với các em học sinh.

Quá trình điều tra cho thấy, tối 24-11, Phia đi từ nhà đến ký túc xá một trường tiểu học ở huyện Kỳ Sơn để kiểm tra các em học sinh.

Phia vào ký túc xá rồi đến phòng ở của bốn nữ sinh (cùng 10 tuổi, học lớp 5) và có những hành vi dâm ô đối với các em.

Các em đã kể lại sự việc với người thân, sau đó các gia đình làm đơn tố cáo, trình báo lên cơ quan công an.