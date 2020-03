Bắt thanh niên đòi bảo kê 5.000 đồng/m3 nước ngọt

Trước tình hình các vườn cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang đang bị "khát nước" vì thiếu nước tưới do hạn, mặn xâm nhập kéo dài, nhiều hộ dân đã làm dịch vụ bơm, kéo ống nước vào vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số người đòi “tiền phí” bơm nước ngọt. Trước đó, Nguyễn Văn Tốt (42 tuổi, ngụ ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cũng bị cơ quan công an mời làm việc liên quan đến đòi tiền bảo kê các dịch vụ bơm nước ngọt và đánh người do không đóng phí bảo kê.