Ngày 25-8, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Châu Ngọc Sang (27 tuổi, ngụ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 23-8, Công an xã Tam Mỹ Đông tiếp nhận tin báo về việc Sang có hành vi ném đá gây bể kính ô tô của người dân. Công an xã Tam Mỹ Đông cử cán bộ có mặt để xử lý.

Khi bị yêu cầu về trụ sở để làm việc, Sang liên tục chửi bới, dùng chổi đánh và ném đá vào lực lượng công an. Chưa dừng lại, Sang chạy vào nhà lấy hai con dao thái lan đe doạ cán bộ công an làm nhiệm vụ.



Châu Ngọc Sang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau hơn 1 giờ vận động, Sang đã bỏ hung khí và đi theo lực lượng Công an về trụ sở làm việc.

Xét vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp với Công an xã Tam Mỹ Đông bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Công an huyện Núi Thành, Sang từng đi cai nghiện ma tuý và thường có hành vi đập phá đồ đạc trong gia đình, gây mất trật tự tại địa phương.

Hằng ngày, Sang thường xuyên rủ rê, tụ tập để sử dụng chất ma tuý. Gần nhất, ngày 30-6, Sang bị Công an xã Tam Mỹ Đông lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.