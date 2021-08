Ngày 27-8, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Danh (31 tuổi, ngụ xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, khuya 21-8, trước quán nhậu Cây Vừng (thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh), Danh và Lê Thành Ng. (25 tuổi, ngụ xã Bình Quế) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên ở xã Tam Thành.

Thấy nhóm thanh niên kia đông người nên Danh và Ng. bỏ xe máy tại quán rồi trốn vào đường hẻm ẩn nấp. Lúc này, Công an xã Tam Thành và cán bộ công an thôn đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Khoảng 1 tiếng sau, Danh và Ng. rủ thêm sáu thanh niên khác mang hung khí đến quán để đánh lại nhóm thanh niên kia. Đến nơi, Danh cầm dao xông vào quán lớn tiếng thách thức và đòi trả lại xe máy.

Nghe Danh nói, cán bộ công an xã thông tin rằng đang lập biên bản vụ việc, đề nghị Danh bỏ vũ khí xuống. Danh không những không chấp hành mà còn có lời lẽ đe doạ và thách thức.

Thấy tình hình nghiêm trọng, cán bộ công an xã lấy điện thoại gọi báo cáo Công an huyện Phú Ninh và quay phim sự việc thì bị Danh giật điện thoại. Cán bộ công an yêu cầu trả lại điện thoại nhưng Danh vẫn không chấp hành.



Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Tiếp đến, cán bộ công an rút súng ru-lô (đạn cao su) yêu cầu Danh trả lại điện thoại và rời khỏi hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Danh vẫn ngoan cố, cầm dao dồn ép và thách thức “mi ngon bắn tao đi”.

Lúc này, những người đi cùng vây quanh nên cán bộ công an đã bắn chỉ thiên cảnh báo. Tranh thủ lúc hỗn loạn, những thanh niên trên lấy chiếc xe máy tại hiện trường, Danh cũng trả lại điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

Xét vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh truy xét, bắt giữ.