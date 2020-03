Bắt thêm 3 người tra tấn dã man cô gái bán cà phê

Ngày 29-3, liên quan đến vụ cô gái trẻ bị tra tấn dã man tại quán cà phê “đèn mờ” vì không chịu kich dục cho khách, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng thêm 3 nghi can gồm: Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân, cùng ngụ tại TP Biên Hòa) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thế Diện (26 tuổi, cư trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là người trực tiếp hành hạ, đánh đập nữ tiếp viên PTTT (24 tuổi, ngụ ở tỉnh Tây Ninh) nhiều ngày ngất xỉu phải đưa bệnh viện cấp cứu.



Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, vợ chồng Huân, thuê căn nhà trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) để mở quán cà phê “Cà Phê Quán” kinh doanh giải khát. Trong quán có Lê Thị Ngọc Huyền (là tiếp viên) và Lê Thế Diện, tham gia quản lý quán.

Theo khai nhận ban đầu của các nghi can, đầu tháng 9-2019, Hiên, nhận chị T vào làm việc tiếp viên tại quán. Trong thời gian làm việc tại đây, chị T và Huyền bán nước nếu khách có nhu cầu kích dục thì hai nhữ nhân viên này phục vụ cho khách, mỗi lần kích dục cho khách giá 150.000 đồng thì nữ nhân viên được hưởng 50.000 đồng.



Những vết thương trên người của chị T bị đánh đập dã man.

Đến vào giữa tháng 2-2020, Diện bắt T kích dục cho khách, nhưng không chia tiền nên nữ nhân viên này không đồng ý. Lúc này Diện chế 1 cây vợt muỗi, nối hai sợi dây điện để chích vào người của T.

Từ giữa tháng 2 đến ngày 10-3, Diên nhiều lần dùng cây vợt chích điện vào người, dùng cây sắt vuông dài 1m đánh vào người nữ nhân viên. Cùng tham gia đánh T còn có Huyền, Hiên và Huân. Bên cạnh đó do sợ T bỏ trốn, Diện đã nhốt cô gái vào trong phòng của quán và giao cho Huyền canh chừng.

Chiều ngày 7-3, Diện nghi ngờ T lấy trộm tiền của mình nên đã sử dụng cây vợt muỗi chích điện, cầm cây sắt cùng với Huyền liên tục chích điện và đánh đập T.

Chiều cùng ngày khi có khách đến quán yêu cầu kích dục nhưng T không đồng ý, Diện tiếp tục dùng cây vợt muỗi, thanh sắt đánh vào bụng, ngực, dùng chân đá vào người của nạn nhân, cùng lúc này Huyền đã dùng tay đánh mặt của T. Nạn nhân bị đánh đập, tra tấn cho tới khi bị ngất xỉu thì Diện và Huyền mới dừng lại.



Hung khí mà nhóm nghi can dùng đánh đập cô gái. Ảnh: CAĐN

Rạng sáng 11-3, chị T có biểu hiện co giật nên Diện và Huyền đã chở đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy 9 xương sườn, xuất huyết ở bụng.

Qua đấu tranh làm việc với các đối tượng đã khai nhận, ngoài việc tổ chức bán cà phê giải khát, kích dục cho khách và tham gia đánh chị T gây thương tích, Huyền còn nhiều lần bán dâm cho khách tại quán. Ác độc hơn là nhiều lần Huyền còn trộn cơm cùng với ớt bột bắt T ăn vì cho rằng cô gái không chịu phục vụ “kích dục” cho khách.

Qua giám định pháp y về thương tích, của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận, chị T bị tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 96% (tạm thời).

Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khới tố vụ án, khới tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diện, Hiền Hiên và Huân để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời mở rộng điều tra bổ sung, xử lý các đối tượng liên quan về tội hành hạ người khác, chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật và tội mua bán người.