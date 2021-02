Bắt thiếu niên dọa tung ảnh nóng ép bé gái quan hệ tình dục

Ngày 16-02, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Vũ Khanh (17 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Phạm Vũ Khanh và em PBT (13 tuổi) quen nhau và nảy sinh tình cảm. Đến ngày 22-1, em T. nhắn tin nói lời chia tay Khanh, Khanh níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Đến trưa 23-1, Khanh đến trường chờ em T. và rủ T. về nhà mình.



Bị can Phạm Vũ Khanh. Ảnh: QM

Tại đây, Khanh buộc em T. cho quan hệ tình dục nếu không sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của cả hai lên mạng xã hội. Khanh nhiều lần ép T. quan hệ tình dục nhưng bất thành. Em T. khóc, sợ bị phát hiện nên Khanh để em T. về.

Bé gái kể lại sự việc cho gia đình nghe và gia đình đi trình báo công an.