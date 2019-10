Bắt vụ bột ngọt giả lớn nhất Đắk Lắk

Sáng 25-10, đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Phước Hải (39 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, được quy định tại Điều 193 BLHS năm 2015.



Cảnh sát phát hiện gần 12 tấn bột nêm và bột ngọt giả.

Trước đó, qua một thời gian theo dõi, một tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của bà Vy có 11,72 tấn hạt nêm Knorr và Bột ngọt với nhiều biểu hiện nghi vấn, qua giám định sau đó thì là hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao vụ việc cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ Huỳnh Phước Hải là người đã tuồn số hàng trên cho bà Vy.



Bột ngọt giả được đóng gói để tuồn ra thị trường

Bước đầu, Hải khai nhận đã mua số hàng giả trên từ một người phụ nữ tên Loan ở chợ lớn Quận 6, TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, đem về đóng gói rồi bán lên cho Vy ở Đắk Lắk để kiếm lời. Đây là số lượng hàng giả hạt nêm Knorr và bột ngọt lớn nhất được phát hiện tại Đắk Lắk từ xưa đến nay…

Hiện Công an TP Buôn Ma thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của bà Vy và người phụ nữ tên Loan ở TP.Hồ Chí Minh