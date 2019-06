Bé 12 tuổi cùng mẹ đi tắm biển thì bị mất tích

Chiều 10- 6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Quang Huy (12 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trên vùng biển xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Thi thể cháu Nguyễn Quang Huy được vớt, đưa lên bờ biển.

Trước đó, chiều 9- 6, trời nắng nóng gay gắt, cháu Huy được gia đình đưa xuống bãi biển Diễn Thành (Khu du lịch biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) tắm.

Sau một thời gian tắm, mẹ của cháu Huy không thấy con đâu nữa nên đã hốt hoảng kêu gọi mọi người tìm, cứu con. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thời điểm đó đều không có kết quả.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Công an xã Diễn Thành huy động tối đa lực lượng cùng người dân tìm kiếm cháu Huy trên biển. Việc tìm kiếm cứu nạn đến gần 23 giờ đêm cùng ngày, phải tạm dừng vì sóng to gió lớn, biển động, trời quá tối.

Đến sáng 10-6, hàng trăm người đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cháu Huy.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra khi thi thể cháu Huy được phát hiện ở vùng biển xã Diễn Kim, cách nơi cháu mất tích chừng hai km về phía Bắc.

Chiều cùng ngày, sau khi công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã nhận, đưa cháu Huy về quê nhà để tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, từ chiều 30-5 đến nay, có tới tám người ở huyện Yên Thành bị đuối nước tử vong, trong đó có sáu học sinh.