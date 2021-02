Bé gái 12 tuổi bị bạo hành, mẹ nói 'chỉ muốn dạy dỗ ngoan hơn'

Như đã đưa tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (31 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi) về tội hành hạ con.



Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là con gái của Huyền – cháu NHB (12 tuổi). Hiện tại, Tùng bị bắt tạm giam còn Huyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Bé B. bị đánh đập khiến khắp cơ thể bị bầm tím. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo công an, Huyền và chồng ly hôn vào cuối năm 2009. Cháu B. về ở với Huyền. Quá trình sinh sống, B. thường xuyên bị mẹ đẻ sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng.

Chiều 21-2, trong căn nhà cấp bốn tại phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội), Huyền bế con nhỏ gần một tháng tuổi, cho biết đã được tống đạt quyết định khởi tố.

Huyền nói cháu NHB không được ngoan, thường cãi lời và nói dối mẹ. Chính vì vậy, Huyền nhiều lần đánh đập con gái, nhưng mục đích là để dạy bảo con ngoan hơn chứ không phải là hành hạ. Nữ bị can cũng cho rằng mình có trút đòn roi lên người con nhưng không nặng đến mức tím tái như hình ảnh chụp lại.



Căn nhà nơi bị can Huyền đang sinh sống. Ảnh: UYÊN TRANG

Cũng theo công an, Huyền và Tùng nảy sinh quan hệ tình cảm. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi và ngủ lại. Từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục, nếu cháu B. không đồng ý thì Tùng đe dọa đánh.

Nói về điều này, Huyện cho hay "không biết sự việc như nào". Huyền kể qua lại với Tùng được một thời gian. Nhiều lần đi vắng, Huyền có nhờ Tùng đến nhà mua cơm, chăm nom mấy đứa trẻ, “mọi người đều giao tiếp vui vẻ, bình thường với nhau”.

Nữ bị can khẳng định con gái không phàn nàn hay kêu than về việc bị Tùng xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, trái ngược với lời Huyền, bé NHB cho biết nhiều lần bị mẹ dùng ống nước, móc quần áo, thép bện thành sợi dây để đánh. Theo lời cháu, mỗi khi Huyền nổi cáu hoặc cháu làm sai, không nghe lời thì đều phải nhận đòn roi.

Về việc bị xâm hại, bé B. nói nhiều lần bị Tùng thực hiện hành vi khi mẹ vắng nhà. Mỗi lần, B. đều chống cự nhưng không thành vì bị đe dọa. Giữa tháng 1-2021, phát hiện sự việc, B. tiếp tục bị mẹ đánh.



Bị can Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng xóm của Huyền thì cho biết nữ bị can là nỗi khiếp sợ của người dân xung quanh. Một người sống sát nhà Huyền cho hay Huyền mắng chửi, đánh đập con suốt ngày. Ban đầu, nhiều người sang góp ý liền bị Huyền đe dọa, đánh con nhiều hơn nên về sau không ai dám căn ngăn.

Thậm chí, theo lời hàng xóm, thông qua camera, họ thấy Huyền từng dán băng dính vào miệng, trói tay, chân để đánh đập con gái.

Căn nhà Huyền sinh sống cũng khiến nhiều người phải “đau đầu” khi thường xuyên tụ tập đông người, gây mất trật tự.

Công an cho biết Huyền là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khởi tố. Tuy nhiên, do Huyền đang trong thời gian mang thai nên vụ án chưa được TAND quận Hà Đông đưa ra xét xử. Ngày 9-2 vừa qua, Huyền sinh con thứ tư.

Nhiều lần bị xâm hại Theo cơ quan công an, khoảng tháng 7-2020, Tùng bốn lần đến nhà Huyền. Khi thấy người tình không có nhà, Tùng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu B. nên đã ép buộc cháu làm theo.



Khoảng tháng 1-2021, Tùng hai lần đưa cháu B. đến nhà bà ngoại của Tùng ở phố Ngô Thì Sỹ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) để quan hệ tình dục.