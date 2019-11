Bé gái 13 tuổi nhiều lần bị người quen xâm hại

Cơ quan CSĐT công an huyện Ba Tri (Bến Tre) vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phụng (46 tuổi, ngụ huyện Ba Tri) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; đồng thời giao cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền.



Ảnh minh họa.

Nguyễn Văn Phụng có quen biết với gia đình em V.P.H.D (13 tuổi, học sinh lớp 7). Vào khoảng tháng 1-2019, khi em D. đi xe đạp đến nhà, Phụng đã có hành vi xâm hại cháu D.

Sau đó, Phụng cho tiền và dăn em không được kể lại cho ai. Sau nhiều lần như vậy, ngày 20-3, D tiếp tục đến nhà Phụng và khi D ra khỏi nhà thì bị bà nội của D phát hiện và sinh nghi.

Về nhà bị bà nội tra hỏi, D mới kể lại sự việc nhiều lần sang nhà Phụng và bị người đàn ông hàng xóm này xâm hại nên gia đình tố giác...

Cũng thời điểm này, Phụng đã đi khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT công an huyện Ba Tri thông báo truy tìm.

Đến ngày 7-9, cơ quan CSĐT công an huyện đã mời Phụng lên làm việc khi người này trở về địa phương. Qua làm việc ban đầu, Phụng đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu D nhiều lần tại nhà riêng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.