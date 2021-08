Ngày 28-8, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang làm rõ một đường dây mua bán trẻ em để đưa vào “động mại dâm” trên địa bàn.



Ba người bị điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, gồm: Hoàng Đình Huân (26 tuổi, trú tại Lào Cai), Lê Đức Long (20 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hồng (31 tuổi, trú tại Yên Bái).

Trong đó, cơ quan công an tạm giữ hình sự đối với Huân và Long, riêng Hồng được gia đình bảo lãnh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.



Hoàng Đình Huân, Lê Đức Long và Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tối muộn 25-8, Công an TP Lào Cai nhận được công văn của Phòng LĐ-TB&XH TP Lào Cai, thông báo về việc có một bé gái đang cư trú trên địa bàn gửi lời cầu cứu đến Tổng đài 111 của Cục trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Theo trình bày, bé gái tên NTN (15 tuổi, quê Thanh Hóa) bị một đối tượng nam giới đưa từ tỉnh Vĩnh Phúc lên TP Lào Cai, sau đó ép bán vào một đường dây mua bán dâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Cốc Lếu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tập trung lực lượng xác minh, triệu tập những người có liên quan.

Kết quả, công an xác định Nguyễn Thị Hồng và Hoàng Đình Huân là hai người trực tiếp thực hiện hành vi mua bán bé gái NTN.

Hai người này khai nhận ngày 19-8 vừa qua, thông qua mạng xã hội, cả hai thống nhất và chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long để mua cháu NTN, với mục đích đưa cháu về làm gái bán dâm.

Sau khi thực hiện xong việc mua bán, Huân đưa cháu N. về ở tại số nhà 032, đường Lê Văn Hưu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai để phục vụ cho hoạt động bán dâm cùng nhiều cô gái tại đây.

Trong các ngày 21-8 và 22-8, cháu N. đã phải tiếp khách hai lần. Hồng thu toàn bộ số tiền có được từ việc mua bán dâm nêu trên.

Lợi dụng sơ hở, ngày 25-8, cháu N. bỏ trốn và được người dân giúp đỡ trình báo tới cơ quan chức năng.