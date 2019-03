Bé gái 20 ngày tuổi tại Bình Dương mất tích vì nghi bị bắt cóc

Đến đêm ngày 1-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vẫn đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) tiến hành điều tra và truy tìm những người lạ mặt được cho là đã bắt cóc một cháu bé khoảng 20 ngày tuổi.



Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc, được nghi là bắt cóc

Vụ việc xảy ra tại một khu nhà trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Thông tin ban đầu được biết, chiều tối cùng ngày chị Nguyễn Thị Bích T (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) hoảng loạn khi phát hiện đứa con vừa sinh được 20 ngày tuổi đột nhiên mất tích.



Người dân quanh khu vực xôn xao khi đứa trẻ bị mất tích bí ẩn

Theo lời kể của chị, thời điểm trên, chị T để con ngủ ngoài nệm để đi tắm, khi tắm xong ra thì không thấy con mình đâu. Lúc đầu chị tưởng chồng chị đi làm về bế con ra ngoài chơi.

Thế nhưng, khi chị ra tìm thì không thấy, gọi điện cho chồng thì chồng vẫn ở nơi làm việc. Chị cho hay, tại nơi nằm của con chị phát hiện một số tiền không biết là của ai.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp theo về vụ việc.