Bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie hàng xóm tấn công tử vong

Ngày 11-7, công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang phối hợp Công an huyện điều tra, làm rõ sự việc bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie hàng xóm cắn tử vong.



Các bác sĩ đã nỗ lực nhưng không thể cứu được bé N.

Trước đó, chiều 10-7, bé Phạm Thị Yến N. (22 tháng tuổi, trú xã Nghi Diên) đứng chơi với người thân trước cổng nhà. Lúc này, con chó becgie hàng xóm chạy sang tấn công bé.

Mọi người đã xua đuổi chó rồi đưa bé N. đi BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu.

Ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết bệnh nhi N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở mạn sườn, thủng ruột, có vết thương ở tim gây tràn dịch.... Nạn nhân bị tim bẩm sinh.

"Chúng tôi đã chuyển bệnh nhi N. lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, bé N. đã tử vong sau đó" - ông Phúc nói.

Theo ông Phạm Đình Chương, Trưởng công an xã Nghi Diên, sau khi cháu N. tử vong, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chủ nuôi chó đã sai là khi thả chó dữ không bịt mõm. "Hiện cơ quan chức năng đang yêu cầu chủ nuôi nhốt con chó phải nhốt chó cẩn thận để chờ bố cháu N. đang đi xuất khẩu lao động ở Angola về nhà rồi làm việc”.

Cũng theo vị này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ nuôi chó phải nhốt trong chuồng nuôi và khi thả ra ngoài phải có rọ bịt miệng...