Bé gái bị mẹ nuôi đánh gãy chân: Nụ cười bé thơ và nỗi xót xa

Như PLO đã thông tin, vào tháng 3-2019, Công an phường Bến Nghé (quận 1) thông tin với Công an phường Phú Hữu (quận 9) về trường hợp một bé gái 1 tuổi, quê Đắk Nông có dấu hiệu bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Phía công an sau khi tiếp nhận thông tin đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm hỏi, lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ việc. Qua điều tra bước đầu, cháu bé bị bạo hành là con của anh Nguyễn Bá D. (quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị V. (quê Đắk Nông). Công an đã mời bà Lan lên làm việc, đưa cháu bé đi giám định thương tích để phục vụ quá trình điều tra. Tại trụ sở làm việc, bà Lan đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé đến gãy chân, đa chấn thương phần mềm vì cháu bé biếng ăn, hay khóc. Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu bé chấn thương gãy thân xương đùi trái, đa chấn thương phần mềm. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều vết thương cũ ở tay, chân... với tổng tỉ lệ thương tích trên 58%. Ngày 13-4, Công an quận 9 (TP.HCM) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Bà Lan đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Riêng bé T., Công an quận 9 đã phối hợp với UBND quận 9 làm thủ tục gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc.