Bé gái rơi từ tầng 12 của chung cư

Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 tối 24-4, tại khu chung cư Ecohome 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Thời điểm trên, người dân trong khu vực nghe thấy tiếng động lớn, một số người chạy ra kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện một cháu bé đang nằm bất động...

Theo nhân chứng, lúc này, bé gái vẫn còn thở. Tuy nhiên, sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cháu đã không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, do ba mẹ đi làm nên bé gái ở nhà với bà nội. Trong lúc bé chạy sang nhà hàng xóm chơi thì trèo qua lan can hành lang, không may rơi xuống đất.

Một cán bộ công an phường Đông Ngạc cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác của đơn vị này được điều động đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.