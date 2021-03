Bến Tre: Khởi tố 1 Phó chủ tịch HĐND huyện vì tàng trữ súng

Ngày 12-3, nguồn tin PLO cho biết cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Trung (56 tuổi)- Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Hiện ông Trung cũng đã bị tạm đình nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú và tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8-2020, ông Trung có mượn Phòng hóa trang của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú để cất đồ đạc trong thời gian xây nhà.



Ảnh minh họa

Ngày 16-8-2020, Võ Phúc Hậu (sinh năm 2005, ngụ xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú) đột nhập vào phòng hóa trang Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện trộm cắp. Hậu phát hiện tại đây có một khẩu súng và 6 viên đạn nên đã lấy trộm.

Sau đó Hậu nhờ Phạm Tiểu My (sinh năm 1995, ngụ xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú) bán dùm khẩu súng. My đem bán khẩu súng cho Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú). Sau đó Sơn mang khẩu súng về nhà được gia đình phát hiện đã vận động Sơn đem khẩu súng đến công an huyện Thạnh Phú giao nộp.

Quá trình điều tra, ông Trung khai nhận vào khoảng năm 1990 thời điểm này ông Trung là Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú. Ông được ông N.V.D lúc đó là Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện giao cho một khẩu súng ngắn và một số viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành vào ban đêm.

Sau khi nhận súng, đạn ông Trung tháo đạn ra cho tất cả vào một túi cất vô tủ làm việc của mình ở Phòng văn hóa thông tin huyện. Đến năm 1993, do chuyển công tác nên ông Trung đem túi đựng súng, đạn này để vào một thùng chứa tài liệu khác rồi đem về cất ở nhà tập thể của huyện ủy Thạnh Phú.

Năm 2003, khi có nhà riêng ông Trung đem thùng tài liệu này về cất ở nhà. Đến tháng 8-2020, trong thời gian xây nhà, ông Trung đem đồ đạc và thùng đồ trong đó khẩu súng, đạn gửi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú thì bị trộm đột nhập vào lấy cắp.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn và Phạm Tiểu My trong vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Hậu trong thời gian phạm tội Hậu chưa đủ tuổi vị thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.