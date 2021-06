Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, An Giang) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 2-6, trong lúc nhậu ở nhà bạn ở ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp, Kha nhận được tin báo tin bạn nhậu đang xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của LMT. (18 tuổi). Ngay lậu lức Kha lấy con dao thái dùng cắt chả lụa đi tiếp ứng cho bạn. Trong lúc ẩu đả, Kha dùng dao đâm vào bụng T. dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Kha ném hung khí và bỏ trốn khỏi hiện trường. Tối hôm sau Kha bị công an bắt giữ.