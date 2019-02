Bênh cha, con đâm chết hàng xóm

Chiều 10-2, Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương).



Người dân bàng hoàng khi vụ án mạng đau lòng xảy ra vào dịp năm mới

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Đỗ Tuấn Anh (18 tuổi, quê tại Hậu Giang) và anh Phạm Văn Cường (38 tuổi, quê tại An Giang) cùng một số người bạn chơi bài tại nhà trọ của anh Cường nằm trên đường D1 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Đỗ Tuấn Anh đâm 3 nhát dao khiến nạn nhân tử vong

Khi đang chơi, Đỗ Tuấn Anh bị cha đến gọi về. Tại đây, lời qua tiếng lại anh Cường và cha của Đỗ Tuấn Anh xảy ra cãi vã. Bực tức, anh Cường bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Đỗ Tuấn Anh tưởng anh Cường gọi người tới đánh cha mình nên về nhà lấy một con dao bấm qua bảo vệ cha mình.

Khi vừa đi đến cửa dãy phòng trọ thì Tuấn Anh gặp anh Cường hai người xảy ra ẩu đả. Tuấn Anh dùng dao đâm 3 nhát vào người anh Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ.



Đỗ Tuấn Anh ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Cường đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong Đỗ Tuấn Anh bỏ trốn nhưng được sự vận động của gia đình nên tối cùng ngày, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.