Bị bạn trai dùng kéo tấn công vì từ chối quan hệ đồng tính

Ngày 20-11, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Hồ Thanh P (SN 1989, quê An Giang, tạm trú phường 25, quận Bình Thạnh) về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo thông tin ban đầu, sáng 18-11, anh Lạc Thành Nhân (người trông xe dãy trọ của P) phát hiện Trần Minh K (sinh năm 2000, quê Hậu Giang) chạy ra khỏi nhà trọ với vết thương ở cổ nên đã trình báo công an phường 25.



Hồ Thanh P tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Anh Nhân cho hay, khi đang nằm ngủ ở tầng trệt, anh nghe tiếng động mạnh trên gác nên thức giấc. Lúc này, thấy K. đang đè lên người P bóp cổ nên chạy ra ngoài tri hô.

Vài giây sau, anh Nhân phát hiện K. chạy ra đường với vết thương ở cổ, K. sau đó đón xe ôm vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường, mời P về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, P. khai nhận anh và K. có mối quan hệ đồng tính với nhau từ khi còn làm công nhân ở Long An. Vài ngày trước, P. rủ K. từ Long An lên TP.HCM chơi và ở chung tại nhà trọ trong hẻm 36, đường Nguyễn Gia Trí.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 18-11, khi ngủ chung trên gác, P. đòi "quan hệ" nhưng K. phản kháng và xảy ra xô xát với P. Trong lúc giằng co, K. dùng hai tay bóp cổ P. khiến anh này bị nghẹt thở. Lúc này, P. với tay lấy được cây kéo sắt để cạnh tấn công K.

Nạn nhân K. sau khi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, được xác định bị thương vũng hõm ức khoảnhg 4cm, gây tràn khí màng phổi trái. Nạn nhân đã được mổ cấp cứu.