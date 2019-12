Bị bắt giữ vì lừa bán cô gái sang Trung Quốc lấy 10 triệu đồng

Ngày 12-12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Vi Văn Khay (29 tuổi, trú bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra về tội mua bán người.



Vy Văn Khay tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn.

Cuối tháng 11-2019, sau ba năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ trong cảnh đắng cay và tủi nhục, chị Cụt Thị H. (trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đã trốn thoát khỏi nhà chồng và trở về Việt Nam. Sau khi trở về quê nhà, chị H. làm đơn tố cáo Khay lên công an.

Lúc này, Công an huyện Kỳ Sơn đã thành lập một chuyên án để điều tra đường dây liên quan đến hành vi mua bán người, mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Do vậy, Ban chuyên án đã triệu tập Khay lên để phục vụ công tác điều tra, nhưng ban đầu Khay chối tội.

Ban chuyên án của Công an huyện Kỳ Sơn đã đấu tranh, điều tra làm rõ, cuối tháng 3-2016, Khai móc nối với Can Thị Mơ (quê Nghệ An) - đang sinh sống ở Trung Quốc để lừa đưa các cô gái nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc bán. Khay đưa chị H., chị Ven Thị S. và chị Chích Thị Th. ra khu vực gần cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi giao cho một người đàn ông - do Mơ cử đến tiếp nhận. Người đàn ông này đưa chị H., chị S. và chị Th. sang Trung Quốc để Mơ bán cho đàn ông mua về làm vợ. Khay được trả tiền công 30 triệu đồng.

Hiện Ban chuyên án Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.