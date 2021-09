Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Phước Tài (29 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) về tội lưu hành tiền giả và Võ Hữu Phúc (bạn Tài, 32 tuổi, ngụ Phường 2, TP Sa Đéc) về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, ngày 20-1, Công an huyện Lai Vung về việc phát hiện, thu giữ 31 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ nghi giả do một người mua bán heo đến nộp vào tài khoản ngân hàng.

Cơ quan ANĐT phối hợp Công an huyện Lai Vung và các đơn vị có liên quan làm việc với người này thì biết Tài đã trả số tiền trên khi mua heo.



Bị can Lê Phước Tài và Võ Hữu Phúc (bên phải). Ảnh: CAĐT

Công an đã mời và Tài thừa nhận đã trộn số tiền giả nêu trên vào tiền thật để trả cho người bán heo.

Kết quả điều tra cho thấy, Tài nợ nần, bị chủ nợ dọa, đánh. Để có tiền trả nợ, Tài đã liên mạng mua tiền giả về sử dụng. Chưa đầy một tháng, Tài đã 5 lần đi TP.HCM và Hà Nội mua tổng cộng 365 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng về sử dụng để thu lợi bất chính.

Điều ra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT đã phát hiện Phúc biết rõ hành vi phạm tội của Tài những đã không can ngăn cũng như không tố giác nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.