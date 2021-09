Công an huyện Nông Công đang tạm giữ hình sự đối Nguyễn Văn Bắc (28 tuổi, ngụ ở thôn Lạn, xã Các Sơn, huyện Nghi Sơn) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 30-8, Bắc đi từ thị xã Nghi Sơn sang địa bàn huyện Nông Cống, khi qua chốt kiểm soát thuộc địa phận xã Vạn Thiện thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc không chấp hành, bỏ chạy qua chốt kiểm soát. Một công an viên (bán chuyên trách) xã Vạn Thiện đuổi theo thì bị Bắc dùng hung khí tấn công khiến công an viên này bị thương.



Nam thanh niên thông 'chốt' kiểm dịch bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp

Bắc bị khống chế, lập biên bản vi phạm và được bàn giao cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nông Cống xử lý.

Khai nhận tại cơ quan công an, do nghiện ma túy nên Bắc đã đi từ thị xã Nghi Sơn sang Nông Cống để tìm mua ma túy sử dụng. Khi qua chốt kiểm soát trên địa bàn xã Vạn Thiện thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng lại để khai báo y tế.

Sợ bị phát hiện, nên Bắc đã bỏ chạy và tấn công lại lực lượng Công an xã để “thông” chốt.