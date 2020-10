Bị bắt vì đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 11-10, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tú (38 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi vi phạm vi định về nhập cảnh .



Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: LĐ

Trước đó vào trưa 10-10, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 8, Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra kiểm soát ở khu vực đầu cồn Liệt sĩ, thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú thì phát hiện Tú điều khiển xuồng máy chở Nguyễn Văn Nghĩa (47 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng để kiểm tra.

Tại Đồn Biên phòng, Nghĩa khai thông qua người bạn, Nghĩa gặp 1 người đàn ông Campuchia chỉ cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 3 triệu đồng. Vào sáng 10-10, Nghĩa đi xe khách về đến khu vực biên giới thì có người đón và đưa về Việt Nam.



Trần Văn Tú. Ảnh: LĐ

Còn Tú thì khai vào trưa 10-10, Tú đang cho cá ăn thì người đàn ông Campuchia tên Tà đến đề nghị Tú đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Tú chạy thuyền máy đến kênh Mương Vú, xã Prek Chrey, huyện Koah Thum, tỉnh Kandal đón Nghĩa. Khi cả 2 đi đến khu vực trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.