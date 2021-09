Ngày 14-9, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Ngọc Hiền và Ngô Ngọc Khôi (cùng 37 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.



Một ngày trước, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A, tổ công tác liên ngành đã dừng ô tô 18A-016.66 đi hướng Hà Nội - Hà Nam.

Lực lượng chức năng đề nghị hai người ngồi trên xe xuống kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế. Qua quan sát, công an phát hiện giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hai người này có dấu hiệu làm giả con giấu, chữ ký của lãnh đạo UBND xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Bước đầu, ông Hiền và ông Khôi khai nhận do không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh nên đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm sao chép, làm giả “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" để đi qua các chốt kiểm dịch vào địa bàn Hà Nam.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định.