Ngày 22-9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Bình (53 tuổi, ngụ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2019, qua điều tra xác minh Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Sơn (50 tuổi) và vợ là Đặng Thị Nga (46 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò) do đã có hành vi lừa đảo bán thiên thạch giả.

Hồ Văn Bình được xác định là có hành vi giúp sức cho vợ chồng Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng và bỏ trốn.



Bị can Hồ Văn Bình. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 21-9 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiến hành bắt giữ Bình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.