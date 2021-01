Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Tân (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết luận điều tra, vào ngày 20-8-2020, Tân bị Công an huyện Tháp Mười khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên sau đó, Tân trốn khỏi địa phương nên ngày 22-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười phối hợp Công an thị trấn Mỹ An thực hiện lệnh bắt Tân.

Tại thời điểm bắt giữ công an phát hiện trên người Tân có súng, 38 viên đạn, loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra cho thấy bị can Tân mua súng và đạn trên Internet trong quá trình bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp thời gian qua, tình hình tội phạm về vũ khí quân dụng diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng sáu tháng cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã điều tra, xử lý bốn vụ với bốn người về loại tội phạm này. Bên cạnh đó, việc mua bán vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế vẫn đang diễn ra tràn lan trên mạng Internet với nhiều thủ đoạn, cách thức tinh vi nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

Công an cho biết hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt có thể lên đến tù chung thân.

Do đó, Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế. Đồng thời tuyên truyền người thân, bạn bè tham gia phòng ngừa, đấu tranh. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện vi phạm thì báo ngay cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Công an kêu gọi các tổ chức, cá nhân đang cất giữ vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế cần nhanh chóng đến cơ quan công an giao nộp. Trường hợp cố tình vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.