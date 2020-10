Bị chia tay, thanh niên mang súng tự chế đi tìm người yêu cũ

Ngày 11-10, thông tin Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hậu (25 tuổi, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trần Văn Hậu. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, vào chiều 9-10, sau khi nhậu, Hậu đi đến nhà HTL để đòi nợ tuy nhiên L. không có ở nhà. Lúc này, Hậu chửi thề và lấy súng tự chế bắn chỉ thiên rồi bỏ về nhà.

Sau đó, Hậu nhớ lại chuyện bị bạn gái tên H. (20 tuổi) chia tay nên tức giận và mang súng đến nhà H. tiếp tục bắn chỉ thiên 2 phát. Sự việc được H. đi trình báo công an và Hậu bị bắt giữ sau đó.