Bị chồng cũ sát hại trong Nông trường cao su

Ngày 2-5, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, truy bắt nghi can Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã Là Ngà) về hành vi giết người.



Hung khí mà nghi phạm dùng sát hại vợ cũ bỏ lại hiện trường. Ảnh: Vũ Hội.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1-5, chị Lê Thị Thủy (43 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán) chạy xe máy vào lô cao su 72 và 73 thuộc Nông trường cao su Túc Trưng thì bị chồng cũ Lâm Văn Danh chặn lại.

Hai bên sau đó có xảy ra cãi vã, Danh đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị Thủy, khiến chị gục tại chỗ. Sau khi gây án, Danh rời hiện trường, chị Thủy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.



Nhận được tin báo, công an xã Túc Trưng và Công an huyện Định Quán đã có mặt. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao Thái Lan đã gãy cán được cho là hung khí nghi can Danh dùng để gây án.