Bị công an mời làm việc vì vừa đi xe máy vừa... gội đầu

Ngày 4-9, Công an huyện Đắk Pơ (Gia Lai) cho biết vừa triệu tập hai thiếu niên trên địa bàn lên làm việc vì có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.



Hình ảnh video ghi lại cảnh hai thanh niên vừa chạy xe máy vừa tắm. Ảnh: LQL

Trước đó, ngày 29-8, trên mạng xã hội facebook lan truyền một video quay cảnh hai thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xô và gáo múc nước gội đầu cho nhau trên quốc lộ 19, thuộc địa phận huyện Đắk Pơ.

Công an huyện Đắk Pơ đã triển khai lực lượng điều tra, xác minh và xác định Trịnh Văn Đ. (18 tuổi, trú xã An Thành) là người điều khiển xe mô tô 81F1- 13435, chở theo sau là Trương Thế N. (17 tuổi, trú xã Cư An) đã thực hiện hành vi trên. Còn người quay video là Nguyễn Đình K. (19 tuổi, trú xã Cư An).

Quá trình làm việc, N. khai trước đó có xem video vừa đi xe vừa tắm trên mạng xã hội nên làm theo rồi tung lên facebook để thể hiện bản thân.



Hai thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: LQL

Cơ quan công an xác định, những thanh niên này đã có hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định…

Công an cũng khuyến cáo phụ huynh không giao xe mô tô cho con em mình khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, đồng thời giáo giáo dục, quản lý các em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.