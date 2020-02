Bị công an mời vì lập nhóm báo chốt CSGT trên Facebook

Ngày 21-2, thông tin từ Phòng An Ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng, đơn vị này đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính hai admin của hai trang trên facebook chuyên báo chốt đo nồng độ cồn của Công an TP Đà Nẵng.



Hai admin bị công an mời lên làm việc. Ảnh: CACC

Cụ thể, ông N.Đ.C (32 tuổi, admin trang “Chốt KT nồng độ cồn Đà Nẵng”) và ông N.H.D (39 tuổi, admin trang “Nồng độ cồn Đà Nẵng!”).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận, ngày 6 và 7-1, họ lập hai trang trên và hoạt động ở chế độ công khai, thường xuyên để các thành viên đăng tải nhiều nội dung, thông tin "báo chốt", "chỉ điểm" CSGT và lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Điều này đã gây cản trở nhiệm vụ của lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho những người vi phạm nắm thông tin để né tránh, gây hệ quả tiêu cực cho an toàn giao thông.

Hai người này đã bị công an lập biên bản vi phạm hành chính về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật được quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Trước đó, công an cũng đã gọi mời xử lý, yêu cầu gỡ bỏ bốn trang Hội, nhóm được tạo lập để nhằm mục đích thu thập thông tin "báo chốt", câu view cho trang, phục vụ cho việc kinh doanh online.

Thời gian qua, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng giảm ba vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Việc CSGT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nồng độ cồn đã góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ tai nạn giao thông do rượu, bia, tạo môi trường tham gia giao thông an toàn trên địa bàn TP Đà Nẵng.