Bị đâm chết khi đang chở vợ người khác

Ngày 3-5, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (57 tuổi, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra về hành vi giết người.



Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an.

Khuya ngày 1-5, người dân xã Thủy Phù phát hiện anh Kim Khắc Hiếu (49 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, TP.Huế) nằm bất tỉnh giữa đường, kiểm tra thì phát hiện anh này đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Theo công an, chị Đào Thị K.C (43 tuổi, trú xã Thủy Phù) đang là giáo viên của 1 trường tiểu học trên địa bàn thị xã. Sau khi ly hôn chồng cũ, chị C. đi bước nữa với Nguyễn Quốc Long. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, giữa chị C. và Long thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sống li thân.

Tại cơ quan công an, chị C. khai rằng, vào chiều ngày 1-5, chị này đến nhà Long tại xã Thủy Phù để lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn nhưng Long không cho. Long còn đuổi chị C. dọa đâm chém khiến chị này bỏ chạy.

Đến khuya cùng ngày, chị C. đang đi bộ về nhà trọ thì tình cờ gặp anh Hiếu chạy xe máy ngang qua nên xin quá giang. Khi anh Hiếu chở chị C. đi qua đoạn thôn 9 thì Long chạy xe theo sau, yêu cầu dừng xe.

Cho rằng chị C. ngoại tình với anh Hiếu nên Long rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp ba nhát vào người anh Hiếu, trong đó có một nhát đâm xuyên tim. Sau khi bị đâm, anh Hiếu chạy một đoạn khoảng vài chục mét thì ngã gục xuống đường và tử vong.

Ngược lại, Long khai rằng, trong thời gian chị C. ra ở riêng thì có ngoại tình với nạn nhân Hiếu. Vì vậy, khi phát hiện Hiếu đang chở chị C. thì Long nổi máu ghen, bức xúc nên đã rút dao đâm.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án.