Bị dừng xe, đưa thẻ công an giả xin bỏ qua

Khoảng 11 giờ trưa 20-2, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát Giao thông, Công an quận Thủ Đức phát hiện một người lái ô tô lấn làn ở địa bàn phường Trường Thọ nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.



LT thừa nhận mình làm chứng minh công an nhân dân giả với giá 15 triệu đồng. Ảnh: ĐT

Tài xế tên L.T. (ngụ Hóc Môn) sau đó xuất trình các loại giấy tờ gồm: căn cước công dân mang tên LT, một sổ kiểm định xe ô tô, giấy phép lái xe hạng B2, Giấy chứng minh nhân dân công an mang tên LT.

T. tự xưng với tổ kiểm tra giao thông là đang công tác ở Phòng PC45 Công an TP.HCM. Thấy có dấu hiệu khả nghi, cán bộ tổ tuần tra đã điện thoại xác minh nhanh tại phòng PC02 (phòng PC45 cũ) Công an TP.HCM thì không có ai tên LT nên nghi vấn T. dùng giấy tờ giả.

Ngay sau đó, công an phường Trường Thọ đã tiến hàng lập biên bản ban đầu, tại Công an quận Thủ Đức, LT đã khai vào tháng 3-2018 vào mạng xã hội Facebook làm quen với một nam thanh niên nhờ làm giấy tờ giả hạng B2 với giá 10 triệu đồng và chứng minh công an nhân dân với giá 15 triệu đồng. T. lý giải việc làm giấy tờ giả dùng để đối phó với lực lượng CSGT.

Được biết, qua kiểm tra L.T còn dương tính với ma túy.