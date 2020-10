Bị hàng xóm chém chết vì chuyện hát karaoke ồn ào

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh (22 tuổi, ngụ tại xã Phú lý huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về tội giết người.



Hung khí gây án. Ảnh: AX.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 6-10, gia đình anh Trương Hoàng Trọng (49 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) tổ chức tiệc rượu và hát karaoke. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, hàng xóm là Đoàn Thị Huê có sang nhắc nhở anh Trọng ngừng hát, không gây ồn ào đến những người hàng xóm xung quanh.

Lúc này anh Trọng không hát karaoke nhưng do bực tức vì bà Huê làm “mất hứng" nên đi ra ngoài cổng chửi bà Huê.

Thấy mẹ bị chửi, Nguyễn Hoàng Minh cầm một viên gạch và một con dao đuổi theo tấn công anh Trọng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy anh Trọng bị thương, người nhà của Minh chạy tới đưa anh Trọng đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của một số nhân chứng để điều tra vụ việc. Sau khi gây án, Minh đến Công an xã Phú Lý đầu thú.