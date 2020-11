Bị khởi tố vì cho vay lãi nặng ở miền núi Nghệ An

Ngày 17-11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tuấn (34 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bị can Lương Văn Tuấn. Ảnh: CA

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện nhiều người dân ở địa bàn miền núi phải đi vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Nhiều gia đình ở vùng miền núi khó khăn, không trả được tiền gốc và lãi thì bị “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án tín dụng đen mang bí số 920C để vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, điều tra cho thấy, Tuấn cho người dân vay tiền với mức lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày (tức lãi suất 182%/năm).

Khi bị bắt giữ, Tuấn khai nhận từ tháng 1-2018 đến nay, bản thân đã cho 18 người dân trên địa bàn vay 33 lượt với tổng số tiền là 104 triệu đồng. Tổng số tiền lãi thực tế Tuấn thu hơn 38 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 34 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.