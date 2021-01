Bị khởi tố vì nhận 300 triệu hứa xin việc vào ngành Công an

Chiều 5-1, Công an huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông cho biết đã phối hợp với Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vận động Phạm Minh Tiến (SN 1952, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) ra đầu thú. Sau đó bị can này được di lý về Đắk Nông để phục vụ điều tra.

Tiến là người bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, bằng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật, ngày 27-12-2016, Phạm Minh Tiến đã nhận của bà NTN (trú tại huyện Đắk R’lấp) 300 triệu đồng để xin việc cho con gái của bà N. với hứa hẹn trong năm 2017 sẽ có quyết định tuyển dụng vào làm việc trong lực lượng Công an.



Phạm Minh Tiến bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Q.MINH

Không thấy ông Tiến thực hiện theo lời hứa, bà N. đã nhiều lần liên hệ với ông Tiến để đòi lại số tiền trên nhưng ông Tiến vẫn không trả.

Đến năm 2019, bà N. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Minh Tiến đến cơ quan Công an.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 12-2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phạm Minh Tiến về tội danh trên.